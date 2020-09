Valse start voor Go Ahead Eagles O21 in Den Bosch

Hoewel de formatie van coach Jouad Bouffara zaterdagmiddag vlak tien minuten voor rust nog op gelijke hoogte kwam door een benutte strafschop van Olaf Kok, waren de counters van Den Bosch in het tweede bedrijf dodelijk, zag Bouffara. ,,Ik was eigenlijk verrast over de manier waarop we onder de druk uit speelden van de tegenstander. Daar maakte ik me van tevoren best zorgen over. Aan de omschakeling moeten we dus nog meer aandacht besteden.”