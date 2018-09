Van amateur tot prof: Pouwels is in goed gezelschap

Dekker vertrekt met de borst vooruit bij GA Eagles

6 september Thijs Dekker (21) belandde voor de tweede keer in zijn nog prille carrière op een zijspoor in de Adelaarshorst. De middenvelder besloot daarom zijn contract bij Go Ahead Eagles te laten ontbinden. ,,De teleurstelling is groot, maar ik ben trots dat ik hier heb mogen spelen.''