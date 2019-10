Van de Graaf opnieuw leidsman bij duel GA Eagles-FC Volendam

Van de Graaf is een oude bekende voor GA Eagles, dat afgelopen seizoen ook al twee keer in actie kwam onder zijn leiding. De beladen kraker tegen FC Twente werd met 0-1 gewonnen in Enschede, terwijl de visite aan Cambuur eindigde in 1-1. Het eerste duel wat Van de Graaf in zijn carrière floot in de Adelaarshorst was in januari 2012. Ook toen was Volendam de tegenstander en leverde het een 5-0 zege op voor de Deventer ploeg.