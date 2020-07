Van den Bos ruilt profbestaan in voor plek in kelderklasse: ‘GA Eagles heeft me gevormd als mens’

Het is onbetwist een van meest opmerkelijke transfers van deze zomer in Deventer. Van het betaalde voetbal naar de kelder van het zaterdagvoetbal… Van den Bos nipt van zijn koffie, maar kan deze broeierige donderdagochtend een glimlach niet onderdrukken. ,,Het wordt even wennen in de kelderklasse’’, zegt de gewezen verdediger van GA Eagles quasi cynisch. ,,Maar het is bewust een stap terug. Ik kies met Helios voor de visie van trainer Harry Decheiver. Ik trainde al onder hem in de jeugd van Go Ahead en heb hem hoog zitten. Eerlijk, duidelijk, recht door zee. Harry draait nergens omheen en als het hem niet zint dan horen ze dat op veld 4 ook. Hij is de beste trainer die ik heb meegemaakt, samen met John Stegeman.’’