Van den Kerkhof roept als arbiter warme gevoelens op bij GA Eagles

OP RAPPORT Elfde gelijkspel moeizaam scorend GA Eagles geen toeval meer

13 januari Voor vermaak en arbeidsethos slaagde Go Ahead Eagles op een grijze zondagmiddag cum laude. Maar in een zondvloed aan kansen lukte het de ploeg van trainer Jack de Gier niet om Almere City FC kopje onder te drukken (1-1). Het elfde gelijkspel dit seizoen is geen toeval meer en roept ondanks een individueel rapport toch weer de vraag op of GA Eagles kwalitatief wel goed genoeg is.