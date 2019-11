Van der Eijk is de leidsman bij duel Telstar-GA Eagles

Reactie Sterke GA Eag­les-verdediger Beukema vergeet blessure door adrenaline

9 november Sam Beukema stapte vrijdagochtend uit bed en twijfelde over zijn fitheid. Een etmaal later tegen FC Dordrecht was weinig te merken van een enkelblessure en was de verdediger van Go Ahead Eagles een van de beste spelers op het veld.