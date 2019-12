Van der Laan is ‘debuterende‘ leidsman bij duel van GA Eagles

Wie heeft het Go A­head-‘kampioens­hor­lo­ge’ uit 1922 geleend en nooit meer terugge­bracht?

2 december In goed vertrouwen gaf de oma van Maartje Kim Dikkers uit Deventer een klokje ter ere van het kampioenschap (1922) van Go Ahead Eagles weg. Twee mannen die een museum met pronkstukken van de voetbalclub wilden oprichten, mochten het horloge lenen en uitstallen. Probleem: er is nooit een Go Ahead Eagles-museum van de grond gekomen en niemand weet wie de mannen met het bijna honderd jaar oude horloge waren.