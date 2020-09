‘Van der Valks scherpe blik helpt stuntend GA Eagles; spits Tedic maakt zijn entree bij PEC Zwolle’

De overwinning haalde veel van het zuur weg bij de Deventer achterban, waar de wereld altijd zwart of wit kleurt. Een wat behoudener grijstint komt in het Deventer vocabulaire niet voor. De oproep van trainer Kees van Wonderen tot steun en rugdekking van de eigen fans, was aandoenlijk in de aanlop naar de eerste thuiswedstrijd van komende vrijdag tegen Jong Ajax.

Lastig

PEC Zwolle mocht dan in eigen huis met 0-2 onderuit zijn gegaan, van een mentaal geknakte spelersgroep was geen sprake. ,,Na de prima voorbereiding van PEC viel dit tegen, maar Feyenoord kende een lastige avond’’, zag De Vries bij zijn vuurdop als Stentor-beschouwer van PEC Zwolle. ,,PEC was in grote delen zelfs de beter partij, maar komt aanvallend nog te kort. De komst deze week van spits Tedic, gehuurd van Manchester City, is belangrijk. Hij is nog niet fit en heeft nog een week of twee nodig, maar Reze Ghoochannjad moet gaan scoren anders raakt hij zijn plek kwijt.”