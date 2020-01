Van der Venne bezorgt zichzelf een fraai afscheidscadeau bij GA Eagles

Richard van der Venne kijkt nog een laatste keer achterom. De 130 meegereisde fans in het uitvak heffen kort voor de klok van half vijf nog maar eens hun gezang aan. Het ‘Richard hoort in Deventer’ schalt van de tribunes in De Vliert, waar Go Ahead Eagles even eerder een ongekend staaltje veerkracht op het gortdroge kunstgras legde en een 2-0 achterstand omboog in een 2-3 overwinning. Van der Venne (27) lacht en geniet van zijn moment. Na anderhalf jaar komt er vandaag hoogst waarschijnlijk een einde aan het huwelijk van de rossige Ossenaar en de Deventer club. De zo gekoesterde eredivisie lonkt, RKC biedt het podium aan Van der Venne die maandag medisch wordt gekeurd in Waalwijk.