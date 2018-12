Van der Venne dolt tegenstander: ‘Hij was me helemaal kwijt’

,,Een goed begin en een goed einde, laten we het daar op houden”, zei de middenvelder breeduit grijnzend, doelend op zijn doelpuntenproductie.

Dat hij scoorde uit een corner, was niet toevallig. Want Go Ahead had daar donderdag nadrukkelijk op getraind. ,,In de eerste helft kwam ik zo ook al een keer in scoringspositie, maar raakte ik de bal niet goed. Bij de 0-2 ging alles perfect. Ik was heen en weer aan het rennen voordat de bal getrapt werd en kon vervolgens vogelvrij raak koppen. Het mooie was dat mijn directe tegenstander me daar nog voor complimenteerde bij de volgende corner. ‘Ik was je helemaal kwijt’, bekende hij. Dat vond ik erg leuk om te horen. Hij greep mijn shirt vast en riep: ‘Ik laat je nu niet meer gaan’. Maar toen schoot Jeroen Veldmate dus raak, ha ha.”