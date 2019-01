Van der Venne en GA Eagles genieten van groene oase in parelwit Eefde

,,Een prima veldje hebben ze hier’’, stelde Richard van der Venne met ontzag. ,,Alleen bij de penaltystip is het hard, maar verder is het oké.’’ De middenvelder van GA Eagles had tot deze week nog nooit van Eefde gehoord. ,,Zo komt je nog eens ergens… Maar bij Go Ahead moeten we altijd in de regio uitwijken naar kunstgras. Dat was ik in Oss niet gewend, daar trainden we altijd op kunstgras in het stadion.’’