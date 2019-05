Van der Venne fit, Stegeman kiest voor vaste basis tegen Den Bosch

Ook Richard van der Venne is inzetbaar tegen zijn provinciegenoten. De rossige Ossenaar kampt al langere tijd met de voetblessure, die weer opspeelde rond de uitwedstrijd bij FC Den Bosch, begin mei. ,,Kunstgras’’, wist Stegeman. Pas vrijdag trainde Van der Venne weer volledig mee bij Go Ahead, dat op het hoofdveld in het stadion het grootste deel van de oefenvormen afwerkte. ,,Richard heeft nog wat lichte problemen en daarom hebben we in overleg met de medische staf een speciaal traject afgelegd. We moeten kijken of er geen reactie komt, maar het ziet er goed uit.’’

Andrade

De basisplaats voor Van der Venne betekent dat Paco van Moorsel weer als hangende linksbuiten op het wedstrijdformulier verschijnt tegen zijn oude club. Van Moorsel speelde en scoorde – net als Istvan Bakx - negen jaar geleden nog met FC Den Bosch in de play-offs tegen Go Ahead.

Ook Bruno Andrade keert na ruim zeven weken terug in de wedstrijdselectie. De Braziliaan is hersteld van een knieblessure. ,,Hij heeft veel ervaring en heeft naar deze play-offs toegewerkt’’, aldus Stegeman. Topfit is Andrade nog niet. ,,Maar een kwartiertje kan hij zeker spelen.’’

Gaaf

Stegeman telt - na weken zonder de druk van het heilige moeten rond wedstrijden - af naar zondag. ,,Het is toch gaaf om dit soort finales te spelen. Het is even wat minder geweest bij ons, maar ik ben ervan overtuigd dat mijn ploeg in staat is om zich op te laden voor dit soort wedstrijden.’’

GA Eagles staat op scherp, wil Stegeman maar zeggen. ,,Dat we nu een paar keer op rij hebben verloren zegt me niets. Almere City won acht keer op rij in de vierde periode, maar ligt er wel na één rondje play-offs uit. Ik weet waartoe mijn ploeg in staat is, dat hebben we bewezen dit seizoen. Het is een hecht team wat voor elkaar door het vuur gaat, heel goed kan voetballen en geduldig wacht op z’n kansen. Het totaalplaatje klopt en ik ben ongekend trots op dit seizoen.’’

Kansen

De play-offs kunnen dat niet maken of breken, benadrukt Stegeman. ,,Het is een prachtig toetje en ik gun iedereen binnen GA Eagles dat we succes hebben. Dat zou geweldig zijn en daar gaan we voor. Want ik ben John Stegeman, wil altijd winnen en ben niet te genieten als we verliezen. Ook in de play-offs. Dit zijn kansen die voorbij komen en die moet je pakken.’’

Gelijkwaardig

GA Eagles jaagt zondag op de eerste nacompetitiezege deze eeuw tegen FC Den Bosch. In de zes eerdere ontmoetingen op het promotiebal wonnen de Brabanders maar liefst vijf keer. Dit seizoen snoepten de Bosschenaren een sterker Go Ahead toch weer vier punten af. ,,Het wordt tijd dat we ze een keer verslaan… Lastig wordt het wel. De kansen zijn echt fifty/fifty, deze ploegen zijn gelijkwaardig aan elkaar. Ik kijk uit naar zondag.’’