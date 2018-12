Van der Venne heeft smoor in na kansenregen tegen Den Bosch: 0-0

,,We krijgen zó veel goeie kansen. Daar moet er gewoon eentje van in. Daarom vind ik dit dus niet ons beste duel’’, mokte Van der Venne. De aanjager van GA Eagles werd uitgeroepen tot man van de wedstrijd. Al kwam daar eigenlijk maar één speler echt voor in aanmerking: de Bossche goalie Wouter van der Steen. De keeper was onpasseerbaar voor GA Eagles en werd volop geknuffeld door zijn medespelers, trainer Willy Boessen en Jan van Grinsven. De laatste is teammanager en stond zelf ruim vierhonderd duels onder de lat in Den Bosch. ,,We hebben wel een aardig keepertje. Deed het niet slecht vandaag en had een magneet in de handschoen’’, lachte Van Grinsven.