Van der Venne legt joker op tafel en troeft iedereen af

,,Een goal is een goal, maar het is wel bijzonder natuurlijk. Ik heb hier drie jaar gespeeld’’, glunderde de geboren en getogen Ossenaar, terwijl Marc van Griensven hem omhelst. De materiaalman van TOP Oss gunt Van der Venne zijn moment van glorie. ,,Ik heb hier een mooie tijd gehad en het is de club die mij de kans gaf om profvoetballer te worden.’’ Niet voor niets juichte Van der Venne na zijn tweede doelpunt bescheiden en stak hij haast verontschuldigend zijn hand omhoog, uit respect naar het publiek in Oss. Al onderkende Van der Venne – wederom op zijn favoriete positie als aanvallende middenvelder - de waarde van beide treffers. ,,We hebben keihard gewerkt in de tweede helft. Daarmee hebben we de overwinning afgedwongen.’’

Slecht

Daar zag het vooral in de eerste helft totaal niet naar uit. GA Eagles rommelde maar wat aan voor de 1803 toeschouwers in Oss. ,,Het was voor rust gewoon niet goed. We kwamen overal een stap te laat, kwamen nergens in de duels en speelden slordig.’’

De blunder van keeper Hobie Verhulst maakte het sportieve drama in de eerste akte compleet. ,,Hij weet zelf ook wel dat hij fout zit’’, aldus Van der Venne, die een herboren GA Eagles zag acteren na rust. ,,De wissels pakten goed uit. TOP draait dit seizoen nog niet echt lekker en we hebben ze meteen bij de strot gepakt in de tweede helft. We moeten de goede dingen vasthouden nu en leren van de fouten in de eerste helft.’’