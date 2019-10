Van der Venne op scherp na vierde gele kaart

VIDEO Gino Bosz strijdt bij GA Eagles ook tegen oordeel van zijn criticas­ters

10:45 Gino Bosz krijgt tegen FC Volendam zijn kans op revanche bij Go Ahead Eagles. Als centrale middenvelder wordt de stylist herenigd met zijn voormalig Vitesse-kompaan Elmo Lieftink. ,,We gingen in onze tijd bij Vitesse samen naar school.‘’