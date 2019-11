Van der Venne twijfelgeval bij GA Eagles, Rabillard in de spits

VOORBESCHOUWINGGo Ahead Eagles aast zondag in de derby tegen De Graafschap op een stunt en de aansluiting met de topformaties in de eerste divisie. Trainer Jack de Gier doet daarvoor een beroep op Antoine Rabillard als centrumspits.

De beweeglijke Franse aanvaller moet de gaten induiken achter de defensie van De Graafschap. Rabillard heeft een neusje voor de vrije ruimtes, weet ook De Gier. ,,Zaterdag maken we de opstelling pas bekend, maar je conclusie is wel terecht’’, erkende De Gier met een veelbetekenende glimlach.

Voor Rabillard wordt het zijn eerste basisplaats sinds half september in Oss. De Fransman was de laatste weken als invaller trefzeker en scoorde tegen FC Dordrecht en Roda JC voor GA Eagles. Zijn rentree in het keurkorps van De Gier gaat ten koste van Maecky Ngombo die de laatste weken een ongelukkige indruk maakte bij GA Eagles. De rijzige Belg neemt plaats op de bank.

Bannink of Van der Venne

Dat doet Alexander Bannink, de speler die drie seizoenen geleden nog het blauw wit van de Doetinchemmers om de schouders had, normaal gesproken ook. Dat zou betekenen dat Richard van der Venne fit genoeg is om te spelen. De rossige Ossenaar kampt echter met rugklachten en ontbrak vrijdag op de training. ,,Het is afwachten, maar ik maak me wel wat zorgen om Richard’’, bekende De Gier. ,,Zaterdag zullen we besluiten of hij kan spelen tegen De Graafschap.’’

Zo niet dan mag Bannink, net als vorige wek tegen Roda JC, wederom zijn opwachting maken als aanvallende middenvelder.

Volledig scherm Richard van der Venne © BSR Agency

Klapper

De Gier kijkt uit naar de klapper tegen De Graafschap, de nummer twee van de Keuken Kampioen Divisie en al twaalf thuiswedstrijden op rij zonder verlies in de eerste divisie. Jong Ajax is de laatste ploeg die in Doetinchem een zege wist te behalen: op 16 maart 2018 werd het 2-4. ,,Deze wedstrijd tegen De Graafschap leeft binnen de selectie’’, aldus de coach. ,,Een geweldige ambiance, de sfeer en het mooie stadion prikkelt. En wij krijgen kansen daar. Maar dan moeten we wel met overtuiging en durf voetballen.’’

Quote De Graafschap is een gearriveer­de ploeg, wij hebben een team wat er is gekomen. Kwalita­tief zijn we echter niet minder dan De Graafschap, vind ik. Onze kansen zijn fif­ty-fifty.’’ Jack de Gier, Trainer GA Eagles

De Graafschap leed afgelopen maandag bij Jong AZ de eerste nederlaag van het seizoen. De Gier was bij het duel in Wijdewormer aandachtig toeschouwer. ,,Nee, ik geloof niet dat er onrust is bij De Graafschap. Waarom? Ze hebben gewoon een heel sterke ploeg met veel ervaring en een sterke spits (Ralf Seuntjens, red.). De Graafschap is een gearriveerde ploeg, wij hebben een team wat er langzaam maar zeker is gekomen. Kwalitatief zijn we echter niet minder dan De Graafschap, vind ik. Onze kansen zijn fifty-fifty.’’

Net als NAC-uit

Maar alles moet kloppen bij GA Eagles, weet De Gier. ,,We gaan ons niet aanpassen aan De Graafschap, al zal ons middenveld dynamischer moeten functioneren dan vorige week tegen Roda JC in de eerste helft. Pas na rust lukte dat en kwam er meer dreiging en maken we het een tegenstander lastig.’’

Zoals begin november uit bij NAC, een van de beste wedstrijden dit seizoen van GA Eagles. ,,Ook dit is weer een grote wedstrijd in de eerste divisie, eentje om echt naar uit te kijken’’, aldus De Gier. ,,Ja, een overwinning is belangrijk om De Graafschap naar beneden te trekken richting de concurrentie. Het zou de spanning bovenin zeker vergroten, al blijven de play-offs gewoon ons doel.’’

Volledig scherm Alexander Bannink (l) in duel met Ivan Ilic van NAC Breda. Jaroslav Navratil (r) kijkt toe. © BSR Agency

Winst is lang geleden

Dat de klus lastig wordt weet De Gier ook maar al te goed. De Graafschap is al vijf competitieduels op rij ongeslagen tegen de Deventenaren. De laatste zege van GA Eagles dateert van 2006 toen Melchior Schoenmakers met de enige treffer voor de 0-1 winst zorgde.

De wedstrijd in stadion Vijverberg begint zondag om 14.30 uur en staat onder leiding van arbiter Bas Nijhuis.