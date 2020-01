Van der Venne voor 2,5 jaar naar RKC Waalwijk

Als een verrassing komt het vertrek van Van der Venne bij GA Eagles niet. De overstap hangt al ruim anderhalve week in de lucht en de ambities van de Ossenaar zijn kraakhelder. ,,Het is geen geheim dat ik graag een keer in de eredivisie wil spelen’’, zei Van der Venne zondag nog.

RKC biedt hem dat hogere en zo gewenste podium en GA Eagles wenste de aanjager van de Deventer frontlinie niet in de weg te staan. Zijn contract liep komende zomer immers toch af, al had GA Eagles nog wel een optie bedongen. De carrièrestap wordt ‘Venne’ ook wel gegund bij GA Eagles waar hij de afgelopen anderhalf jaar een prima indruk maakte. Met zijn passie en vuur paste hij perfect bij de voetbalcultuur in Deventer en trok hij de club - mede - uit het moeras na het rampseizoen 2017/2018. ,,Een mooie kans die ik niet kan laten schieten. Hoe moeilijk het ook is om bij Go Ahead te vertrekken‘’, aldus Van der Venne.