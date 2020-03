Van Dop en GA Eagles zoeken samenwerking en zien einde van seizoen nabij komen

Jan Willem van Dop heeft er amper nog fiducie in dat het vanwege het coronavirus lam gelegde voetbalseizoen nog hervat gaat worden. Het is ook de hoogste tijd dat er duidelijkheid komt nu de eerste divisie sowieso tot 1 juni op slot blijft, erkent de algemeen-directeur van Go Ahead Eagles.

Premier Rutte maakte dinsdagavond bekend dat de maatregelen die tot 6 april geldig waren vanwege het coronavirus worden verlengd tot 28 april. Het betaald voetbal valt volgens Rutte onder vergunningsplichtige evenementen, die tot 1 juni verboden blijven. De KNVB klampte zich vooralsnog tevergeefs vast aan de eerste week van april.

Einde

,,Al heeft deze uitspraak niet eens zo heel veel veranderd voor ons’’, meent Van Dop. ,,Ons meest gunstige scenario was sowieso al dat we – al dan niet zonder publiek - pas per 1 juni konden gaan voetballen. Het is dan ook te gemakkelijk gedacht om nu in één keer te zeggen: we stoppen ermee. Maar ik kan me niet voorstellen dat er in de voetbalwereld nog heel veel mensen rondlopen die denken dat er nog gespeeld gaat worden. Twee weken geleden nog wel, toen schatte ik de kansen op fifty/fifty. Nu is dat verder ingezakt.’’

Failliet

De internationale voetbalbonden FIFA en UEFA ondernemen nog pogingen om het voetbalseizoen op te rekken tot en met de zomer. Daarover vindt woensdag een videovergadering met 55 nationale voetbalbonden plaats. De KNVB haakt daarbij aan om aan het begin van de avond ook met de Nederlandse clubs in overleg te gaan. Een definitief einde lijkt echter nabij, nadat dinsdag al de eerste club omviel in Slowakije. Zevenvoudig landskampioen MSK Zilina is failliet. Van Dop vreest dat het daarbij niet zal blijven.

Storm

De Deventer clubdirecteur voorziet een storm in de voetbalwereld, die de vergelijking met de financiële crisis van 2008 kan doorstaan. ,,Ik was destijds werkzaam bij FC Utrecht en heb in die zware periode belangrijke lessen geleerd’’, aldus Van Dop. ,,Welke? Houd contact met de achterban en heb begrip voor elkaar. Zesduizend seizoenkaarthouders zijn belangrijk voor ons. Sponsoren en bedrijven waar we banden mee hebben moeten we zien te benaderen. Niet fysiek, wel telefonisch of per mail. Dan kom je samen verder en weer gaan bouwen aan een nieuw seizoen.’’

Werkgroep