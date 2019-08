Van Iperen diep door het stof na oorwassing van Go Ahead: ‘Ik heb mijn team benadeeld’

Donny van Iperen ging diep door het stof na de fikse zeperd tegen SC Cambuur. ,,Dit is het ergste wat kan gebeuren in een wedstrijd”, zei de verdediger van Go Ahead Eagles vrijdagavond hoofdschuddend. ,,5-0 verliezen, een rode kaart krijgen en twee strafschoppen veroorzaken.”

Voor de wijze waarop hij het boetekleed aantrok, verdiende de deze zomer van Telstar overgekomen verdediger in elk geval een plusje. ,,Ik heb mijn team benadeeld en voel me zeker verantwoordelijk voor deze nederlaag”, zei Van Iperen resoluut. ,,Tot die 1-0 was er nog niets aan de hand, maar ik hielp Cambuur in het zadel met die overtreding in het strafschopgebied. Ik raakte mijn tegenstander licht en hij (Issa Kallon, red.) maakte daar handig gebruik van. Een terechte strafschop.”

Quote Ik hielp Cambuur in het zadel met die overtre­ding Donny van Iperen

Zo deed Van Iperen het overigens niet overkomen op het bewuste moment. Met een wegwerpgebaar en geschreeuw uitte hij zijn onvrede richting arbiter Manschot. ,,Tja, je probeert zo tegen beter weten in de scheidsrechter nog wat te beïnvloeden. Maar ik wist heel goed dat ik in de fout was gegaan. Heel stom, want als ik was blijven staan, was die bal er nooit ingegaan.”

Geschorst

Het kwam hem op zijn eerste gele prent te staan en die werd kort na rust omgezet in rood, na wederom een veroorzaakte strafschop. ,,Die vond ik niet terecht”, oordeelde de centrale verdediger over het duel waarbij hij Robert Mühren vloerde. ,,Maar het was al met al een heel pijnlijke avond, temeer omdat ik komende week ook nog eens geschorst ben.”