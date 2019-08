Van Iperen en Bliek starten in seizoensouverture GA Eagles

VOORBESCHOUWINGDonny van Iperen maakt vrijdagavond (aftrap 20.00 uur) in de seizoensouverture tegen MVV zijn officiële debuut voor Go Ahead Eagles. De van Telstar overgekomen centrale verdediger is de vervanger van Jeroen Veldmate, die ontbreekt met een achillespeesblessure.

Van Iperen krijgt van trainer Jack de Gier de voorkeur boven Sam Beukema. ,,We kiezen voor de ervaring die Donny heeft in de eerste divisie’’, verklaarde De Gier zijn keuze. De coach is vooral beducht op het Maastrichter gevaar van aanvaller Anthony van den Hurk. ,,In combinatie met Gino Bosz hebben we een verdedigende speler als Van Iperen nodig.’’

Beukema

Toch maakte Beukema in de voorbereiding een prima indruk op De Gier. De 20-jarige verdediger mag deze zomer eventueel vertrekken uit Deventer, maar drukte nadrukkelijk zijn neus aan het venster bij Go Ahead. ,,Sam zat in een moeilijke situatie, maar heeft het heel goed gedaan. De vervanging van Veldmate en de keuze tussen Donny en Sam was eigenlijk de meest lastige beslissing voor de wedstrijd tegen MVV.’’

De blessure aan de achillespezen van captain Veldmate is desalniettemin een tegenvaller voor De Gier. ,,Gelukkig is uit onderzoek gebleken dat er niets ernstigs aan de hand is. De komende periode moet hij goed behandeld worden, alleen zal zijn afwezigheid nog wel een week of twee, drie vergen.’’

Blessures

Ook Jarno van den Bos (enkel) en Adrian Edqvist (duizelingen) zijn afwezig tegen MVV. ,,Ik ben blij dat de voorbereiding voorbij is’’, grijnsde De Gier, die Julius Bliek al eerder in de voorbereiding te kennen gaf dat hij zich moest richten op de positie als linksback. Daar geeft de Zeeuw de beoogde vleugelverdediger Nicolas Abdat voorlopig het nakijken. ,,Nicolas heeft wat langer de tijd nodig om zich aan te passen’’, verklaarde De Gier. ,,Bij zijn maatje Corboz gaat dat allemaal net even wat makkelijker. Daarnaast gaf Go Ahead eind vorig seizoen de doelpunten te gemakkelijk weg en Bliek is verdedigend wat beter. Het zorgt voor meer stabiliteit.’’

Van der Venne

Toch blijft de linkerflank van GA Eagles een zorgenkindje. Bliek is een gemaakte back, terwijl ook Richard van der Venne zich verre van senang voelt aan de zijkant. ,,Klopt, Richard heeft er wel wat moeite mee.’’ Het Deventer middenveld is met Corboz, Elmo Lieftink en Alexander Bannink echter overbevolkt. ,,We hebben hiervoor gekozen en daar gaan we de komende weken mee verder. Ik geef mijn spelers graag vertrouwen en wil vastigheid creëren.’’

Favoriet

De Gier kijkt met vertrouwen uit naar de seizoensouverture in de eigen Adelaarshorst tegen MVV, dat al zeventien jaar niet wist te winnen in Deventer. Na bijna zeven weken voorbereiding is GA Eagles wel klaar voor de start van de competitie, al weet De Gier niet welke club hij de favorietenrol in de eerste divisie in de maag wenst te splitsen. ,,Bij veel clubs gebeurt nog van alles. Excelsior, NAC, De Graafschap… Zeg het maar. Voor ons blijft de eerder uitgesproken doelstelling staan.’’

Een plek bij de eerste vijf en play-offs dus. Vanaf vrijdagavond gaat het los voor Go Ahead, dat ruim 6600 seizoenkaarten aan de man bracht voor komend seizoen.