Van Iperen scoort bij rentree voor winnend Jong GA Eagles

Trainer Kick Maatman had de beschikking over de spelers die zondag niet in actie kwamen met de hoofdmacht van GA Eagles tegen Almere City (1-1). Onder hen Gino Bosz, Adrian Edqvist, Alexander Bannink en Maarten Pouwels.

Wereldgoal

Ook Donny van Iperen verscheen na drie maanden afwezigheid weer aan de aftrap van een wedstrijd. De verdediger raakte half oktober op de training geblesseerd toen zijn knie uit de kom schoot. Van Iperen kreeg tegen Jong NEC zijn eerste speelminuten sinds zijn blessure en tekende met het hoofd voor de 0-1. ,,Mooi voor hem. Donny had een vervelende blessure maar werkt zó hard aan zijn herstel. Een op en top prof’’, oordeelde Maatman, die Gino Bosz voor rust de 0-2 zag maken. ,,Een wereldgoal, van afstand, perfect in de kruising.’’

Gecontroleerd

De beloftenploeg van Maatman koesterde op sportpark Eendracht halverwege een 1-2 voorsprong, die na rust werd uitgebreid door een eigen doelpunt van de Nijmegenaren en een treffer van Bannink (assist Samuel Wakana). ,,We hebben het goed gedaan’’, oordeelde Maatman. ,,Gecontroleerd gespeeld, maar wel met onze eigen manier van voetballen. Zoals we dat al het hele seizoen doen. Klopt. We zijn nog steeds ongeslagen dit seizoen. Natuurlijk gaat die nederlaag een keer komen, maar het ziet er voetballend gewoon goed uit wat we doen. Het is mooi om met dit team te werken.’’