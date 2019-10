Van Iperen tot winterstop aan de kant met knieblessure

Mri-scan

De ernst van de blessure werd later op de middag duidelijk in het ziekenhuis waar Van Iperen een mri-scan onderging. Hoewel er geen bandletsel is en de meniscus intact is gebleven, moet de verdediger de komende maanden toekijken. Van Iperen is al de tweede speler van GA Eagles dit seizoen die met een knieblessure aan de kant staat. In augustus viel Wout Droste al uit in de wedstrijd tegen Cambuur. Droste is inmiddels geopereerd en begonnen aan zijn hersteltraject.