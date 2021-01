Van Kippersluis op weg naar de uitgang bij GA Eagles

Van Kippersluis trainde woensdag al niet meer mee bij GA Eagles en is momenteel onderweg naar een club op Cyprus. Dinsdagavond tegen Jong PSV bleef de routinier de hele wedstrijd aan de kant, terwijl de personele nood hoog was bij GA Eagles na de zondvloed aan coronagevallen. Het was een teken aan de wand dat spelers van O21 de voorkeur kregen boven Van Kippersluis, die vrijwel zeker voor de laatste keer het rood-gele tricot over de schouders trok. Zijn sportieve perspectieven zijn vertroebeld bij GA Eagles.

Deceptie

Het avontuur van Van Kippersluis in Deventer is uitgelopen op een deceptie. De aanvaller moest dit seizoen een van de dragende en scorende krachten worden in de selectie bij GA Eagles, maar slaagde er na een moeizame start niet in om vaste waarde te worden. Het in Zweden opgelopen coronavirus zorgde al voor een valse start bij Van Kippersluis die in het verleden bij Cambuur en FC Volendam indruk maakte. Dat lukte bij GA Eagles niet. Van Kippersluis begon het seizoen in Dordrecht nog als basisspeler, maar verdween daarna mede door fysiek ongemak snel uit de gratie bij trainer Kees van Wonderen. Hij kwam tot dusver slechts tot 246 competitieminuten voor GA Eagles.