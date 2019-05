Van Moorsel en Bakx: in 2011 de Bossche beulen van GA Eagles

Voorbereiding play-offsFC Den Bosch is in de nacompetitie deze eeuw een plaag voor Go Ahead Eagles. In de zes eerdere ontmoetingen op het promotiebal wonnen de Brabanders maar liefst vijf keer. Zondag treffen beide ploegen elkaar opnieuw in De Adelaarshorst.

Sinds het jaar 2000 werd alleen in mei 2012 in eigen huis een gelijkspel geboekt door de Deventenaren (1-1, doelpunt Marnix Kolder). Vier dagen later in Brabant volgde alsnog de uitschakeling voor Go Ahead na een 2-0 nederlaag.

Een jaar eerder waren het Istvan Bakx en Paco van Moorsel die de strop om de nek van GA Eagles aanhaalden. Na de 0-1 zege in Deventer, tekende het huidige middenveld-duo van GA Eagles voor de beide Bossche treffers in De Adelaarshorst (1-2).

Deventer succes

In mei 1992 was er de enige nacompetitiezege ooit van Go Ahead op Den Bosch. De 1-0 thuis bleek in de finale om een plek in de eredivisie onvoldoende, omdat de Brabanders in de return uithaalden met 3-0. Toch promoveerde Go Ahead als nummer elf van de eerste divisie, nadat het beslissende tweeluik met FC Den Haag in winst werd omgezet. De huidige stafleden Marco Heering en Alfred Knippenberg waren destijds actief als speler in de Adelaarshorst.

Slechte balans

De slechte balans die Go Ahead overlegt tegen FC Den Bosch is van alle tijden. Ook in de reguliere competities is een bezoekje aan Den Bosch vrijwel altijd een zware bevalling voor Go Ahead. Van de 26 uitbeurten gingen er vijftien verloren. Slechts vijf keer was er Deventer winst.

Dit seizoen