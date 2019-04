Van Moorsel viert feestje na zege en heeft aanbieding GA Eagles in beraad

Als linksbuiten mag hij zich niet altijd senang vallen, Paco van Moorsel schikte zich vrijdag tegen Jong PSV in de rol. Met een keurig optreden had de routinier, die een nieuwe contractaanbieding kreeg van de Deventer clubleiding, zijn aandeel in de 2-1 overwinning.

,,Ik heb het voorstel van GA Eagles in beraad’’, aldus Van Moorsel, die nog in gesprek is met de Deventer club. Een direct ‘ja’ was er niet, een afwijzing zoals Istvan Bakx de leiding afgelopen week teruggaf evenmin. ,,Het is aan de club nu.’’

Feestje

De 2-1 overwinning van Go Ahead op Jong PSV en de plaatsing voor de nacompetitie maakte van Van Moorsel een gelukkig man. ,,Missie geslaagd. Dit gaan we vanavond wel even vieren in de stad. Nog twee keer twee play-offduels…. Dan kunnen we maar zo in de eredivisie staan.’’

Dan moet de wisselvalligheid uit het spel, erkent Van Moorsel. ,,Het verschil met afgelopen maandag tegen Jong Ajax was groot. Wij eten van twee walletjes, het gaat bij ons vaak alle kanten op. Maar in de halve finales play-offs… Wat een eerste kroon op dit seizoen, nu al. En we zijn nog niet klaar.’’

Handen vol