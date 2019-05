Van Moorsel zit stuk na misser, maar ziet nog kansen in Den Bosch

In de catacomben van de Adelaarshorst zinderde het nog van opwinding, na het spektakelstuk dat zich zojuist had afgespeeld in Deventer. Ook Van Moorsel had genoten van het spel van zijn ploeg. ,,Het was veel beter dan we in de laatste periode van de competitie hebben laten zien. FC Den Bosch speelde in de eerste helft in een 5-3-2-formatie en switchte daarin na de rust. In beide gevallen hadden we het juiste antwoord. We creëerden kans op kans, maar de oplegde mogelijkheden laten we liggen waarvan ik de grootste.”