Van nul uit vijf naar zorgeloos seizoen: hoe rust de juiste raadgever bleek voor GA Eagles

Geen kers op de taart voor GA Eagles: einde seizoen na nederlaag bij Heerenveen

Go Ahead Eagles is er zondagmiddag niet in geslaagd om het seizoen te bekronen met een plaats in de play-offs. Op bezoek bij SC Heerenveen verliest het met 2-0, waardoor de thuisploeg zich komende week meldt in de strijd om een ticket voor Europees voetbal.