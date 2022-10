Van probleemgeval tot pure luxe: GA Eagles wentelt zich in weelde met de wissels

Enric Llansana, Spaanse furie in een Hollands hoofd: ‘Ik geef mijn hele hart aan Go Ahead Eagles’

Geboren in warm(bloedig) Spanje, groot geworden in kil, nuchter Nederland. In Enric Llansana zijn twee werelden verenigd. De middenvelder van Go Ahead Eagles treft zaterdag zijn oude club Ajax en praat honderduit over vijf thema’s: ,,Als iets niet gaat zoals ik wil, word ik agressief.”

30 september