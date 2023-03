Van promoveren met GA Eagles naar genieten in de eerste klasse: ‘Derde helft? Chocomel’

Voorzitter Supporters­ver­e­ni­ging Go Ahead Eagles legt plotseling taken neer

Thea Norder is voorlopig geen voorzitter meer van Supportersvereniging Go Ahead Eagles. In een mail aan de leden is medegedeeld dat ze voor onbepaalde tijd haar functie heeft neer moeten leggen en dat Marco Smit is aangesteld als interim-voorzitter.