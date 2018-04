Van Staa: ‘Als je zo verdedigt, kun je trainen tot je een ons weegt…’

Onbegrijpelijk

Terwijl Go Ahead voor de rust bij vlagen nog best aardig voor de dag kwam. Na rust was het duel in twintig minuten gespeeld. ,,Onbegrijpelijk hoe slecht wij begonnen na de pauze. Al kwam er na die 0-2 van den Bosch zo waar weer wat leven in het elftal. De wisselspelers Beltrame en Nemane deden het aardig, maar het past helemaal bij dit seizoen dat we de gelijkmaker niet op het bord krijgen.’’

Microfoon

En dus moest Van Staa zijn thuispubliek te woord staan na een zesde verliesbeurt op rij. ,,Dat was al pijnlijk, maar bij deed de microfoon het tenminste nog’’, doelde de coach op de afscheidsrede van aanvoerder Xandro Schenk. De captain kreeg tot zijn eigen afgrijzen te maken met een haperende microfoon. ,,Het is echt zonde dat we zo eindigen. Maar kijk hoe we daar op de middencirkel stonden. Ik wist niet dat we zo’n grote selectie hadden. Jammer alleen dat de meeste spelers in hun nette pak daar stonden. Ik denk dat onze fysiotherapeut Nick meer mensen op het veld had staan, dan ik als trainer.’’