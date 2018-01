Van Staa: Persoonlijke fouten kosten GA Eagles de wedstrijd

,,Het verschil tussen de eerste en de tweede helft was heel erg groot’’, bekende Van Staa. ,,Het was een loodzware uitwedstrijd tegen een heel goede tegenstander. Ik ben blij met het niveau wat we in de eerste dertig minuten hebben gehaald. Daarin kregen we ook een paar aardige kansen.’’

Onnodig

Maar al voor rust ging het op het middenveld en in de laatste lijn gruwelijk mis met de Deventer ploeg, erkende ook Van Staa. ,,We hadden na die gelijkmaker van onze debutant Nemane met 1-1 de rust moeten halen. Nu doen we onszelf te kort en geven we de wedstrijd wel heel gemakkelijk weg door persoonlijke fouten. In een kwartiertje na de pauze is het dan klaar. Dat is zonde en was niet nodig geweest.’’