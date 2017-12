Van Staa start met gelijkspel tegen Jong PSV

Niet groots

Had Go Ahead dan niets in te brengen? Jawel, eigenlijk had Sam Hendriks de score moeten openen na ruim een kwartier. Maar nadat de topscorer zich fraai had vrijgespeeld in het strafschopgebied, schoot hij de bal tegen de lat. Verder mocht Go Ahead vooral doelman Sonny Stevens bedanken dat het halverwege slechts 0-1 stond.