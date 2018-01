Van Staa verwacht grieperige Nemane zaterdag op trainingsveld

Nemane arriveerde woensdagavond al in Deventer, maar gaat sindsdien gebukt onder een griepje. ,,Het was eigenlijk de bedoeling dat Aaron tegen CSV Apeldoorn (donderdagavond in Diepenveen, red.) al een halfuur in actie zou komen, maar hij had behoorlijke koorts”, verklaart Van Staa. Tegelijkertijd zijn de ‘laatste puntjes op de i’ nog steeds niet gezet wat betreft zijn huurovereenkomst. Een formaliteit, zo geeft de trainer aan. Ook directeur Hans de Vroome bevestigt dat.

De beloften van Go Ahead spelen zaterdagmiddag een oefenduel bij HSC’21 in Haaksbergen, maar die wedstrijd komt gezien zijn fysieke gesteldheid nog te vroeg voor Nemane. ,,Het gaat al iets beter met hem, naar ik begreep. Maar na een paar dagen griep kun je niet ineens een wedstrijd spelen”, weet Van Staa. ,,Het is nog even afwachten wat hij morgen wél kan doen. Maar ik verwacht in elk geval zijn gezicht even te zien op het trainingsveld.”