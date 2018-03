Van Staa vol vertrouwen voor ‘Europese weken’ van Go Ahead

Go Ahead Eagles-trainer Jan van Staa heeft er het volste vertrouwen in dat zijn ploeg gaat oogsten in het belangrijke paasweekend, waarin de Deventer club Helmond Sport (vrijdag) en Jong FC Utrecht (maandag) treft. ,,We hebben de eerste stapjes gezet, nu moeten we ook de laatste stapjes zetten in deze ‘Europese weken’, met een bomvol programma.”

Go Ahead bleef de laatste vier wedstrijden ongeslagen en dat heeft het zelfvertrouwen in de ploeg aanzienlijk opgekrikt, constateert de oefenmeester uit Almelo. ,,Het groepsgevoel is heel sterk op dit moment. Dat merkte ik vooral aan de manier waarop we de winnende treffer vierden in Dordrecht vrijdag (1-2 zege, red.). Iedereen mengde zich in de feestvreugde. Dat gevoel moeten we meenemen naar de belangrijke wedstrijden die komen gaan.”

Go Ahead, de nummer zeventien in de Jupiler League, werkt de laatste zeven wedstrijden af binnen een maand tijd. Als de ploeg het dubbele programma in het paasweekend goed verteert, is er plots weer van alles mogelijk met het oog op de ranglijst en de vierde periode. Aan de andere kant: als de ploeg twee keer niet wint, is het seizoen al voorbij na de Pasen.

Hetzelfde schuitje

De eerste horde, Helmond Sport, is de belangrijkste. De Brabanders zitten in hetzelfde schuitje als Go Ahead, hebben dit seizoen één puntje meer vergaard dan de Deventer ploeg en zijn de vierde periode eveneens gestart met vier punten uit twee wedstrijden.

Van Staa heeft geen reden al te veel te sleutelen aan zijn basisformatie voor het treffen met Helmond Sport, vrijdagavond in de Adelaarshorst. Toch hield de trainer zijn kaarten strak tegen de borst. Over zijn opstelling wilde hij niets kwijt. ,,Ik kan weer keuzes maken als trainer en dat is prettig. De vleugelverdedigers Mauro Savastano (hamstring) en Joey Groenbast zijn, bijvoorbeeld, weer helemaal fit en maken een goede indruk. Daarnaast heb ik ook in aanvallend opzicht en op het middenveld meerdere opties”, klonk het geheimzinnig.

Klein vraagteken

Het lijkt echter zeer aannemelijk dat Van Staa slechts één wijziging doorvoert. Joey Suk heeft zijn schorsing van één duel erop zitten en neemt waarschijnlijk de plek van Stefano Beltrame weer over op het middenveld. Achter aanvoerder Xandro Schenk staat nog een klein vraagteken. ,,Hij had wat last van zijn knie door het spelen op kunstgras en stond vandaag pas weer op het trainingsveld”, verklaarde Van Staa. ,,Maar ik ga ervan uit dat hij gewoon kan spelen.”