Van Staa: ‘We moeten profiteren van positieve vibe’

Een volle Adelaarshorst, een aardige tweede helft tegen FC Oss met eindelijk weer eens drie punten tot gevolg (2-1) én de positieve sfeer die er plots in Deventer heerst door de aanstelling van John Stegeman als trainer voor volgend seizoen. Jan van Staa, de huidige coach van Go Ahead Eagles, hoopt dat het zijn ploeg zondagmiddag allemaal motiveert en sterkt in het thuisduel met De Graafschap.

,,Ik proef tijdens de trainingen dat deze wedstrijd erg leeft binnen de spelersgroep. Zeker bij jongens als Sam Hendriks en Sjoerd Overgoor, die een verleden hebben bij De Graafschap. Daarnaast is het zelfvertrouwen toegenomen door de overwinning en sterke tweede helft tegen FC Oss. En dat het publiek positief gestemd is door de aanstelling van Stegeman, is alleen maar mooi meegenomen”, meent Van Staa. ,,Het is nu erg belangrijk dat we profiteren van de positieve vibe en in een volle Adelaarshorst beginnen met het neerzetten van een goede serie. Dan kan er zomaar weer wat moois ontstaan.”

Van Staa wil daarbij zoveel mogelijk voortborduren op de tweede helft van afgelopen vrijdag, tegen FC Oss. Voor rust was het weer ondermaats wat de Deventer ploeg presteerde. ,,Maar in de tweede helft hadden we meer druk naar voren en daardoor hebben we de overwinning uit het vuur gesleept.”

Vraagtekentje

Dat biedt nog geen enkele garantie op betere tijden, beseft ook Van Staa. Maar hij ziet in elk geval geen reden om al te veel te sleutelen aan zijn basisformatie. Al staat achter Sam Hendriks nog wel een piepklein vraagtekentje voor zondag. De spelers van Go Ahead waren vrijdag vrij, maar tijdens de training van donderdag - op het kunstgras van Diepenveen - ontbrak de topscorer van de Deventer ploeg. Hendriks had aan de indoortraining van woensdag, in een zaal in Wierden, namelijk lichte spierklachten overgehouden. ,,Daarom hebben we hem uit voorzorg niet mee laten trainen donderdag”, verklaarde Van Staa. ,,Maar ik ga er absoluut van uit dat Sam zondag kan spelen.”

Rentree?

Tijdens de afsluitende training in aanloop naar De Graafschap, zaterdag in Diepenveen, is Hendriks in elk geval gewoon van de partij. Over de opstelling wilde de trainer verder nog niet al te veel kwijt, omdat hij ook de training van zaterdag nog wil meenemen in zijn definitieve besluit. Maar afgaande op de training van donderdag, is het goed mogelijk dat Joey Groenbast zijn rentree maakt in de basisploeg. Van Staa lijkt nog te twijfelen tussen hem en Levi Opdam op de rechtsbackpositie. Groenbast stond voor het laatst in de basis op 22 december, in het thuisduel met RKC Waalwijk (0-0).

Aaron Nemane, die last had van overbelasting, zit ook weer bij de wedstrijdselectie. De Britse rechtsbuiten kreeg net als de Italiaanse middenvelder Stefano Beltrame, die vorige week nog kwakkelde met lichte enkelklachten, afgelopen week de gelegenheid om zijn familie op te zoeken. Van Staa: ,,Ze zijn beiden weer fris in de kop en fit.”

De aftrap is zondagmiddag om 14.30 uur in de Adelaarshorst. De scheidsrechter bij het Jupiler League-duel is Rob Dieperink uit Borculo.