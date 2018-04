Van Staa: We zijn hier diep, heel erg diep door de ondergrens gezakt

,,En als we pech hebben moeten we volgende week ook nog terugkomen voor die laatste zes minuten’’, bromde Van Staa na de slachting. ,,Al is het terecht natuurlijk dat de scheidsrechter de wedstrijd staakt. Het was te gevaarlijk om door te voetballen in het onweer. Het is aan de KNVB of we voor dit korte restant nog een keer terug moeten naar Eindhoven.’’

Sneeuw

Na de sneeuw van Deventer – waardoor het eerste duel met Jong PSV werd afgelast – slaan de weergoden opnieuw toe in Eindhoven. ,,Bizar hè, maar past wel in deze avond’’, aldus Van Staa, die meehuilde met de gestaag neervallende regen. ,,Het was niets, het werd niets en we zakten diep, heel erg diep door de ondergrens. Dit was een heel pijnlijke avond.’’ Die na 10 minuten en een 2-0 achterstand al gelopen was. ,,We staan te slapen en verdedigen niet goed. Maar op alle fronten was het slap en slecht. Dit moeten we heel snel vergeten.’’