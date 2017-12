Van Staa wil dinsdag maar al te graag spelen tegen Jong PSV

,,Wij willen graag spelen’’, zegt Van Staa na de vanwege de koude wat ingekorte maandagtraining. ,,Er gebeurt van alles sinds mijn komst hè? Zelfs het weer slaat volledig om.’’ Van Staa buldert de hem zo kenmerkende schaterlach. ,,Zonder gekheid, de laatste dagen is het allemaal toch wat anders trainen door de sneeuw, maar feit is dat we ons gewoon moeten voorbereiden op een wedstrijd. Natuurlijk is er de twijfel of het doorgaat dinsdagavond, maar daar kan ik niets mee. Alles valt of staat met instelling. Ik ga dus niet alles overboord gooien omdat er een laagje sneeuw ligt. Dus niets binnen trainen of spelers vrij geven. Wij gaan gewoon door op de ingeslagen weg.’’

Met hier en daar een kleine aanpassing vanwege de gezondheid van de spelers. ,,In overleg met de medische staf trainen we wat korter. We hebben geen zin in liesblessures’’, aldus Van Staa. ,,Wij zijn in ieder geval klaar om te spelen, maar of het daadwerkelijk kan laat ik aan de kenners over.’’

Drie spitsen

Van Staa is helder over zijn sportieve plannen. Net zoals afgelopen vrijdag het plan was, Met drie spitsen wil GA Eagles ook dinsdag de harten van het publiek verwarmen. In zijn beoogde basisopstelling verandert de 62-jarige trainer dan ook niets. Dennis Hettinga (rechtsback) en Brem Soumaoro (verdedigende middenvelder) keren terug in het elftal van GA Eagles. Pieter Langedijk en Stefano Beltrame bemannen de aanvallende flanken. ,,In de sneeuw was het lastig trainen, maar ik heb passie gezien en enthousiasme’’, aldus Van Staa. ,,Dat eis ik van de spelers en is de basis van beter voetballen. Plezier is belangrijk, maar we staan veertiende met Go Ahead en dat is niet om te lachen. We moeten echt omhoog met deze club.’’

Van Staa heeft dinsdagavond een nagenoeg volledig fitte selectie tot zijn beschikking. Alleen de aan zijn hamstring geblesseerde Lum Rexhepi is niet inzetbaar.