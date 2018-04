Van Staa ziet aardige ploeg, maar zeer matige arbitrage

Jan van Staa was ondanks de 1-3 nederlaag redelijk tevreden over het optreden van GA Eagles tegen FC Eindhoven. Arbiter Ruperti daarentegen was wel verbaal aan de beurt.

De arbiter haalde zich al tijdens de wedstrijd de woede op de hals van de toch al zo geplaagde Deventer aanhang. Ruperti vond het nodig om spits Givan Werkhoven al na 7 minuten de rode kaart voor te houden. De overtreding was lomp, typisch voor een aanvaller, maar zo vroeg in het duel ook zwaar bestraft. ,,Onbegrijpelijk. Dit was geen rood’’, vond Van Staa. ,,Maar het paste in zijn wedstrijd. Hij was warrig en floot – laat ik het netjes uitdrukken - zeer matig.’’

Prima

Van Staa was niet te benijden. De trainer miste liefst acht spelers, maar zag GA Eagles desondanks prima openen in eigen huis. ,,Ondanks die man minder speelden we best aardig, vond ik. Er was de bereidheid om voor elkaar te werken. Strijd, passie. Dat was het doel ook na die slechte wedstrijd van dinsdag. We hadden als team wat goed te maken. Voor onszelf en voor de club.’’

Schenk

Na de 1-0 voorsprong bij rust ging het snel in de tweede helft mis met GA Eagles. ,,In tien minuten geven we alles weg’’, zag Van Staa. Een gruwelijke fout van Schenk betekende de gelijkmaker. ,,Die 1-1 was de doodsteek. Er was werklust, strijd, maar de vermoeidheid sloeg toe met een man minder en dan gaan de koppies naar beneden.’’