Van Wonderen content met GA Eagles: ‘Blij met wedstrijd, Dumay verrassing, aanvallend kan 't beter’

,,Ik ben blij met deze wedstrijd’’, vertelde Van Wonderen later op de zaterdagmiddag. ,,Al was het een fysieke aanslag voor de spelers. Bij ons aan de zijlijn had je wat schaduw, op het veld was het ziedend heet. Maar desalniettemin heeft vrijwel iedereen een uur kunnen spelen en heb ik best goeie dingen gezien. Het belangrijkste is dat iedereen fit wordt en we werken aan de onderlinge afstemming op het veld.’’