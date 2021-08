Van Wonderen content met zege op 300 kilometer van huis, maar ziet ook werk aan de winkel

Geen veldspeler in de eredivisie is ouder dan Go Ahead Eag­les-spits Mulenga: ‘Ik wil een voorbeeld zijn voor anderen’

25 juli Als er geen gekke dingen meer gebeuren, dan is Jacob Mulenga met zijn 37 jaar komend seizoen de oudste veldspeler in de eredivisie. De spits van Go Ahead Eagles heeft nog zoveel lol in het spelletje dat hij er een jaar aan vastplakt in Deventer.