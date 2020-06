Van Wonderen en GA Eagles geven in sereen Terwolde eerste slinger aan seizoen: ‘Play-offs als doel’

Het is ruim voor half elf dinsdagochtend als de spelers van GA Eagles wat schaapachtig het veld opstappen. Onzeker gaat de blik en weer, twijfel. Ontheemd haast in een on-Deventer setting bij de start van een nieuwe voetbaljaargang. Vliegen de voetzoekers, het knalvuurwerk en de roodgele rookpluimen de spelers een jaar geleden nog om de oren op een even warme als verwachtingsvolle zondag in juni, dit keer niets van dat alles. Een bijna lege Woldermarck is het unheimische domein voor trainer Kees van Wonderen en zijn spelers.

Ja, een kleine troep stewards stuurt een bescheiden medialegertje richting de pionnen, die de 1,5 meter samenleving nog maar eens onderstrepen. Eagles-fans tonen zich van hun goede kant, tot genoegen van de bij de ingang nadrukkelijk gepositioneerde politie, en laten zich niet zien.