Van Wonderen en Veldmate content met punt GA Eagles tegen Cambuur

Historie GA Eagles heeft vizier op periodeti­tel maar moet eerst langs lastige klip in Oss

4 maart Go Ahead Eagles mag met nog twee wedstrijden te gaan dromen van de derdeperiodetitel in de Keuken Kampioen Divisie. Daarvoor moet het wel eerst een lastige klip omzeilen met TOP Oss. In het Brabantse Frans Heesen Stadion treffen beide ploegen elkaar vrijdagavond voor de 22e keer.