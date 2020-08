Van Wonderen gematigd tevreden; Schot Ross blijft nog even

,,Voor mij is dit een hoopvol begin’’, meende Van Wonderen. ,,Zonder te zeggen dat het een geweldige wedstrijd was, want dat was het niet. Maar we zijn in de organisatie blijven spelen en hebben elkaar als team niet laten vallen. Het was rommelig en slordig in fases, maar ik had het erger verwacht in deze eerste wedstrijd onder weerstand waar ik ook best tegenop zag. We hebben maandenlang geen wedstrijden gespeeld en de groep is uiterst divers. Vaste spelers, O21-jongens, proefspelers. Maar dat we meer willen, beter vooral, is ook duidelijk.’’