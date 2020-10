Van Wonderen grijpt flink in bij GA Eagles en wijzigt basisploeg op vier plekken; twijfels over Beukema

VOORBESCHOUWINGGo Ahead Eagles staat aan de vooravond van een cruciale week. Drie wedstrijden in acht dagen bepalen de sfeer voor het najaar in Deventer. Te beginnen zaterdag met een uitbeurt bij MVV in Maastricht, waar trainer Kees van Wonderen flink gaat sleutelen aan zijn basisploeg.

Hoewel Van Wonderen een dag voor de wedstrijd zijn opstelling niet wenst prijs te geven, voert de coach tegen de Limburgers hoogst waarschijnlijk vier mutaties door in zijn basiselftal wat vorige week een verre van sterke indruk maakte tegen Jong FC Utrecht. Frank Ross maakt na zijn prima invalbeurten tegen FC Volendam en Jong FC Utrecht zijn basisdebuut voor GA Eagles. De Schotse spelmaker speelt kort achter spits Sam Hendriks. De entree van Ross gaat ten koste van Zakaria Eddahchouri die – volgens Van Wonderen - moet wennen aan het tempo en het niveau van de eerste divisie.

Rabillard

Ook Antoine Rabillard is zijn plek bij de eerste elf kwijt. De Fransman is licht geblesseerd en wordt vervangen door Maël Corboz, die voor het eerst sinds de uitbeurt in Dordrecht (0-0) weer in de basis mag starten. ,,Antoine heeft kneuzingen in beide voeten, waarmee hij al langer loopt. Op zijn eigen verzoek geven we hem daarom rust nu’’, aldus Van Wonderen, die Jeroen Veldmate na zijn beenkneuzing ziet terugkeren in het elftal. Justin Bakker verhuist weer naar de bank.

Droste

Daar heeft hij gezelschap van Wout Droste. Voor de routinier zijn drie wedstrijden in een week nog wat veel van het goede, aldus Van Wonderen. Droste zal daarom dinsdag spelen tegen De Graafschap. Omdat Boyd Lucassen nog herstellende is van een knieblessure, krijgt Julliani Eersteling zijn tweede kans als rechterverdediger. De Sparta overgekomen defenseur speelde eerder ook al in Volendam.

De vorige week tegen Jong FC Utrecht Bradly van Hoeven behoudt voorlopig zijn plek op de rechtervleugel, maar voelt sinds deze week de hete adem van de op het trainingsveld teruggekeerde Berden in de nek. Hij heeft nog een week of twee nodig om fit te worden. Ook de komst van Jacob Mulenga verrijkt de keuzes voor Van Wonderen. De coach is content dat de Zambiaan mogelijk volgende week al kan aansluiten. ,,Hij is fit en geeft ons voorons weer meer mogelijkheden.’’

Twijfels over Beukema

Het meespelen van Sam Beukema is overigens nog onzeker in Maastricht. De centrale verdediger verliet de vrijdagtraining na een tik op het bovenbeen. ,,Het is afwachten hoe zich dat ontwikkelt’’, stelde Van Wonderen die uitkijkt naar de sportieve week met drie wedstrijden die wacht. ,,Als voetballer vond ik het altijd wel lekker als we in een goede reeks zaten. Dat is voor ons wat minder momenteel, zeker, maar misschien pakt het wel heel goed uit. Komen we in een ritme.’’

Het duel met MVV staat onder leiding van arbiter Richard Martens. De aftrap is om 16.30 uur in de Zuid-Limburgse Geusselt.

Vermoedelijke opstelling GA Eagles: Gorter; Eersteling, Beukema, Veldmate, Kuipers; Idzes, Brouwers, Ross, Corboz; Van Hoeven, Hendriks.