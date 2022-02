Van Wonderen heeft bij GA Eagles volledig fitte groep voor thuisduel met Ajax

reactie Kuipers weet dat AZ maatje te groot is voor GA Eagles: ‘Straften onze foutjes direct af’

Aanvoerder Bas Kuipers van Go Ahead Eagles was zondag na het verlies tegen AZ (1-4) heel even niet blij met oud-ploegmakker Sam Beukema, die twee keer scoorde. ,,Ik gun hem persoonlijk alles hoor, maar vandaag liever even niet. Zij straften onze foutjes direct af.’’

13 februari