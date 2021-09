Van Wonderen heeft gouden hand van wisselen in door GA Eagles gewonnen IJsselderby

Van Wonderen zag hoe zijn wissels in de tweede helft goed uitpakten. Vlak na rust bracht de coach het trio Giannis Botos, Inigo Cordoba en Ragnar Oratmangoen in het veld en juist die drie stonden aan de basis van de winnende treffer. Oratmangoen en Cordoba met voorbereidend werk, Mats Deijl met een passje en Botos met de afronding. ,,Een paar wissels hadden we al in ons hoofd, al had ik Ogechika (Heil, red.) graag iets langer laten staan. Maar hij gaf aan dat zijn kuiten volliepen, net als tegen Cambuur. Dus hebben we er direct drie in een keer gewisseld.’’