Van Wonderen: ‘Het gaat met vallen en opstaan bij GA Eagles’

Beukema topscorer GA Eagles, defensie neemt groot deel van de productie voor z'n rekening

18 oktober De kracht van Go Ahead Eagles ligt dit seizoen onbetwist in de achterhoede. Ook aanvallend is de defensie van grote waarde, bleek tegen FC Eindhoven (3-0 winst) waar de frontlinie wederom werd ondersteund door scorende verdedigers, Sam Beukema en Bas Kuipers.