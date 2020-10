Van Wonderen houdt basis GA Eagles voor tweede keer dit seizoen intact

Het is pas de tweede keer deze jaargang dat trainer Kees van Wonderen geen enkele wijziging gaat doorvoeren in zijn elftal. Na de 2-0 zege bij Cambuur liet hij zijn basisploeg eveneens intact tegen Jong Ajax, wat in de Adelaarshorst overigens met 0-3 wist te winnen. ,,Ik ga mijn opstelling nog niet prijsgeven, dat doe ik nooit, maar veel zullen we niet gaan veranderen’’, erkende Van Wonderen na de vrijdagtraining. De coach zoekt immers naast vastigheid in zijn elftal en daar passen wijzigingen niet in.