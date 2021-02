Van Wonderen: ‘Ik heb de hele avond ondergaan in een soort van roes’

Na de 1-3 nederlaag tegen FC Volendam ging het bij Go Ahead Eagles even niet over tactiek of over wat er allemaal fout ging. ,,Ik was er niet echt bij met mijn hoofd”, erkende trainer Kees van Wonderen.

Zijn gedachten, en die van alle spelers, waren bij reservedoelman Mitchel Michaelis en zijn vriendin Jenn. Zij moesten maandag afscheid nemen van hun zoontje Jax. Een dag later, vlak voor de aftrap, was het eerbetoon uitermate indrukwekkend. Van de opkomst tot de minuut stilte in de middencirkel.

,,Ik heb de hele avond ondergaan in een soort van roes”, zei Van Wonderen. ,,Ik was er niet echt bij. Zoals wij er de hele eerste helft niet echt bij waren. Je moet wel proberen om alles van je af te zetten en alles in de wedstrijd te gooien. Dat is ons onvoldoende gelukt, en dat kan ik mijn ploeg niet kwalijk nemen. In de rust heb ik gezegd dat ik de spelers heel goed kan begrijpen.”

Na rust was het wel beter wat Go Ahead Eagles op eigen veld liet zien. De ploeg kwam via Wout Droste op gelijke hoogte, al greep FC Volendam in de slotfase toch nog de zege. Van Wonderen, op rustige toon: ,,De tweede helft was beter. We hebben gevochten om terug in de wedstrijd te komen.”