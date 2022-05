Van Wonderen kan leven met optreden GA Eagles tegen Vitesse: ‘Gevoel is anders dan na Fortuna’

In Zuid-Limburg presteerde GA Eagles ondermaats, dwong het amper kansen af en ontbrak de juiste spirit in de ploeg. ,,Dat was nu tegen Vitesse totaal anders’’, meende Van Wonderen. ,,IK houd een heel ander gevoel over aan deze wedstrijd. Vooral voor rust vond ik ons goed spelen en hebben we kansen gehad om hier een resultaat te behalen. Na de pauze leek de angel er bij ons er een beetje uit. We probeerden aan het eind wel wat te forceren, maar het zat er niet echt meer in.’’